Finalde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenip Kupa Voley’de şampiyon oldu: Kupa Fenerbahçe’nin
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Sarı-Lacivertliler, İzmir’deki finalde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenerek üst üste 2., toplamda 5. kez bu kupayı kazandı. Fenerbahçe setlerde rakibine 26-24, 25-22 ve 28-26 üstünlük kurdu. Finalde 26 sayıyla oynayan F.Bahçeli Vargas maçın oyuncusu seçildi. Sarı-Lacivertliler 4’lü finalde rakiplerine set vermeden şampiyon oldu. Kaptan Eda Erdem, “Bu kupa camiamıza armağan olsun. Ligde de şampiyonluk istiyoruz” dedi.
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