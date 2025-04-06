Finalde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenip Kupa Voley’de şampiyon oldu: Kupa Fenerbahçe’nin

Yayınlanma: 06.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2025 - 04:00

Sarı-Lacivertliler, İzmir’deki finalde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenerek üst üste 2., toplamda 5. kez bu kupayı kazandı. Fenerbahçe setlerde rakibine 26-24, 25-22 ve 28-26 üstünlük kurdu. Finalde 26 sayıyla oynayan F.Bahçeli Vargas maçın oyuncusu seçildi. Sarı-Lacivertliler 4’lü finalde rakiplerine set vermeden şampiyon oldu. Kaptan Eda Erdem, “Bu kupa camiamıza armağan olsun. Ligde de şampiyonluk istiyoruz” dedi.