Fiorentina 2-0'dan döndü çeyrek finale yükseldi!
Serie A ekibi Fiorentina, normal süresinin 2-2 sona erdiği maçta Serie B ekibi Parma'yı penaltılarda 4-1 mağlup ederek İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Serie B ekibi Parma, deplasmanda Serie A ekibi Fiorentina ile karşılaştı.
Stadio Artemio Franchi'de oynanan maçın normal süresi 2-2 sona erdi. Konuk ekip 21. dakikada Bernabe ve 23. dakikada Bonny ile 2-0 öne geçti. Fiorentina 83. dakikada N'Zola ve 90. dakikada Sottil'in golleriyle durumu eşitledi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmamasının ardından müsabakada penaltı atışlarına geçildi.
Fiorentina penaltılarda rakibini 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
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