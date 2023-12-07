Fiorentina 2-0'dan döndü çeyrek finale yükseldi!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 08:05

Güncelleme: 07.12.2023 - 08:05

Serie B ekibi Parma, deplasmanda Serie A ekibi Fiorentina ile karşılaştı.

Stadio Artemio Franchi'de oynanan maçın normal süresi 2-2 sona erdi. Konuk ekip 21. dakikada Bernabe ve 23. dakikada Bonny ile 2-0 öne geçti. Fiorentina 83. dakikada N'Zola ve 90. dakikada Sottil'in golleriyle durumu eşitledi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmamasının ardından müsabakada penaltı atışlarına geçildi.

Fiorentina penaltılarda rakibini 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.