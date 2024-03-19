Fiorentina CEO'su Joe Barone hayatını kaybetti

Fiorentina CEO'su Joe Barone, geçirdiği rahatsızlık sonrası 57 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 18:12
Fiorentina CEO'su Joe Barone hayatını kaybetti
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2019 yılında Fiorentina CEO'su görevini üstlenen Joe Barone'den, İtalyan taraftarları üzen haber geldi.

Fiorentina resmi sitesinden yaptığı açıklamada 57 yaşındaki Joe Barone'nin yaşadığı rahatsızlık sonrası kaldırıldığı San Raffaele hastanesinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fiorentina resmi sitesinden şu ifadeleri kullandı:

"Fiorentina bugün derin acı ve büyük üzüntüyle, kulübün yakın tarihine damga vuran ve hiçbir zaman unutulmayacak bir şahsiyet olan Giuseppe Barone'nin vefat haberini açıklıyoruz.

Rocco Commisso ve ailesi, Daniele Prade, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi ve tüm Fiorentina, büyük profesyonelliğini, kalbini ve bu renklere olan tutkusunu sunan bir adamın korkunç kaybıyla yıkıldı. Arkadaşınız hem en mutlu anlarınızda hem de en önemlisi en zor anlarınızda her zaman yanınızdadır ve her zaman yakınınızdadır.

Bu büyük çaresizlik anında tüm mor dünya eşi Camilla'yı, çocuklarını ve tüm Barone ailesini kucaklıyor."


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