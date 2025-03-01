Fiorentina evinde tek golle kazandı!

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Fiorentina, konuk ettiği Lecce'yi 1-0 mağlup etti.

Fiorentina evinde tek golle kazandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:14

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Fiorentina, Lecce'yi konuk etti.

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Fiorentina'nın ve maçın tek golünü 9'uncu dakikada Robin Gosens kaydetti.

Öte yandan Fiorentina'da Lucas Beltran, 73. dakikada penaltı kaçırdı.

3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk kez kazanan Fiorentina, puanını 45'e yükseltti ve 6. sıraya yerleşti.

Üst üste 2. maçını kaybeden, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Lecce ise 25 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.

Fiorentina'da Cher Ndour, 90 dakika; Nicolo Zaniolo ise 88 dakika sahada kaldı.

Lecce'de ise Ante Rebic, 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde bir sonraki hafta Fiorentina, Napoli'ye konuk olacak. Lecce ise Milan'ı ağırlayacak.


Etiketler: #Fiorentina #İtalya Serie A #Lecce
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