Fiorentina evinde tek golle kazandı!
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Fiorentina, konuk ettiği Lecce'yi 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Fiorentina, Lecce'yi konuk etti.
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Fiorentina'nın ve maçın tek golünü 9'uncu dakikada Robin Gosens kaydetti.
Öte yandan Fiorentina'da Lucas Beltran, 73. dakikada penaltı kaçırdı.
3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk kez kazanan Fiorentina, puanını 45'e yükseltti ve 6. sıraya yerleşti.
Üst üste 2. maçını kaybeden, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Lecce ise 25 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.
Fiorentina'da Cher Ndour, 90 dakika; Nicolo Zaniolo ise 88 dakika sahada kaldı.
Lecce'de ise Ante Rebic, 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligde bir sonraki hafta Fiorentina, Napoli'ye konuk olacak. Lecce ise Milan'ı ağırlayacak.
Etiketler: #Fiorentina #İtalya Serie A #Lecce
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