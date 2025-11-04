Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fiorentina'nın Stefano Pioli kararı resmen belli oldu!

4.11.2025 15:56:00
4.11.2025 15:56:00
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina, 60 yaşındaki İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İtalya Serie A ekibi Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli'nin görevine son verildiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Stefano Pioli bugünden itibaren A Takım teknik direktörlüğü görevinden alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

10 MAÇTA GALİBİYET YOK

Pioli yönetimindeki Fiorentina, Serie A'da oynadığı ilk 10 maçta galibiyet alamayarak zor günler geçiriyordu.

Alınan kötü sonuçların ardından yönetim, tecrübeli teknik direktörle yolları ayırma kararı aldı.

Fiorentina'nın yeni teknik direktörünü kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

