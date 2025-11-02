Fiorentina'nın kabusu devam ediyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.11.2025 19:38:00
Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Lecce'ye 1-0 mağlup oldu.

İtalya Serie A 10. hafta maçında Fiorentina, sahasında Lecce ile karşı karşıya geldi. Fiorentina, Artemio Franchi'de oynanan maçı 1-0 kaybetti.

Karşılaşmada Lecce'ye galibiyeti getiren golü 23. dakikada Medon Berisha attı.

GALİBİYET HASRETİ DEVAM ETTİ

Bu maçla birlikte Fiorentina'nın ligdeki galibiyet hasreti devam etti. Stefano Pioli'nin ekibi bu sezon ligde galibiyet alamadı.

Fiorentina'da Cher Ndour 46, Edin Dzeko 59 dakika sahada kaldı.

Fiorentina, bu sonucun ardından 4 puanda kaldı. Lecce, 9 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Fiorentina, Genoa deplasmanına gidecek. Lecce sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.

