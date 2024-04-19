Fiorentina, yarı finale uzatmalarda uçtu!

Fiorentina, 0-0'ın rövanşında Viktoria Plzen'i uzatmalara giden maçta 2-0 mağlup etti ve Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 01:03
Fiorentina, yarı finale uzatmalarda uçtu!
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Fiorentina, Konferans Ligi 0-0'ın rövanşında Viktoria Plzen ile karşılaştı.

Artemio Franchi'de oynanan ve uzatmalara giden maçı Fiorentina 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 92. dakikada Nicolas Gonzalez, 108. dakikada ise Cristiano Biraghi kaydetti.

Viktoria Plzen'de Cadu, 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fiorentina Konferans Ligi'nde adını yarı fianle yazdıran taraf oldu.

Fiorentina, yarı finalde PAOK'u eleyen Club Brugge ile oynayacak.


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