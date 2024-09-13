Fiorentina'dan Amrabat için açıklama: 'Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen...'

Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:10

Güncelleme: 13.09.2024 - 17:10

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat için İtalyan ekibinden açıklama geldi.

Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade, "Amrabat'a yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe ile kesin olarak anlaşmasına rağmen Macaristan'a gelip 120 dakika boyunca her şeyini verdi, sakatlanmayı göze aldı. Çok iyi bir profesyonel gibi davrandı. Onun motivasyonunu anladık ve gitmesine izin verdik. Bizim için de ekonomik açıdan doğru bir operasyon oldu" dedi.

Amrabat, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olduğu dönemde Fiorentina'nın Konferans Ligi play-off rövanşındaki deplasmanda oynadığı Puskas Akademia maçında forma giymiş ve ardından sarı-lacivertlilere imza atmıştı.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Fenerbahçe, Faslı futbolcuyu Fiorentina'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz."