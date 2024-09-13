Fiorentina'dan Amrabat için açıklama: 'Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen...'

Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade, Fenerbahçe'ye transfer olan Sofyan Amrabat ile ilgili konuştu.

Fiorentina'dan Amrabat için açıklama: 'Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen...'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:10

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat için İtalyan ekibinden açıklama geldi.

Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade, "Amrabat'a yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe ile kesin olarak anlaşmasına rağmen Macaristan'a gelip 120 dakika boyunca her şeyini verdi, sakatlanmayı göze aldı. Çok iyi bir profesyonel gibi davrandı. Onun motivasyonunu anladık ve gitmesine izin verdik. Bizim için de ekonomik açıdan doğru bir operasyon oldu" dedi.

Amrabat, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olduğu dönemde Fiorentina'nın Konferans Ligi play-off rövanşındaki deplasmanda oynadığı Puskas Akademia maçında forma giymiş ve ardından sarı-lacivertlilere imza atmıştı.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Fenerbahçe, Faslı futbolcuyu Fiorentina'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz."


Etiketler: #Fiorentina #Sofyan Amrabat #fenerbahçe

İlgili Haberler

Alex, Fenerbahçe sorusuna cevap verdi: 'Fenerbahçe'nin başarısı ve oyunu için...'

Alex, Fenerbahçe sorusuna cevap verdi: 'Fenerbahçe'nin başarısı ve oyunu için...'
Kasımpaşa maçında oynayacaklar mı? Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Filip Kostic kararı!

Kasımpaşa maçında oynayacaklar mı? Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Filip Kostic kararı!
TMOK açıkladı: Şeref Bayrağı'nın ilk sahibi Fenerbahçe oldu!

TMOK açıkladı: Şeref Bayrağı'nın ilk sahibi Fenerbahçe oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler