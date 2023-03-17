Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldıranlara tutuklama kararı
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında Fiorentina'yı ağırladığı mücadelede sahaya atlayıp İtalyan futbolcu Alessandro Bianco'ya saldıran taraftarlar tutuklandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor'un Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında sahaya girerek Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırdığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 2 taraftar tutuklandı.
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden Muhammet Enes Çiloğlu (28) ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar sahaya girdi. Bu kişilerden Muhammet Enes Çiloğlu, Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulundu. Sahadaki güvenlik görelileri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarılan 2 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İKİ TARAFTAR TUTUKLANDI
Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırıda bulunan Muhammet Enes Çiloğlu ve Sabri Sefa Soylu, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, ifadelerinde maçın son anlarında skorun verdiği öfkeyle bir anlık sahaya girdiklerini belirtti.
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