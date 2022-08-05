Fırat Aydınus, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8,5'a transfer oldu
1993 yılında başladığı hakemlik kariyerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Fırat Aydınus'un yeni mesleği belli oldu. Acun Ilıcalı, futbolseverleri heyecanlandıracak Fırat Aydınus'un transfer haberini duyurdu.
1993-2022 yılları arasında hakemlik yapan, toplam 458 maçta görev alan eski hakem Fırat Aydınus, Türk futbolunun en çok konuşulan renkli figürlerinden biri oldu.
İlk Süper Lig maçına 2003'te çıkan ve 2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı taşıyan 48 yaşındaki Aydınus, geçen sezon Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçıyla hakemlik kariyerine nokta koydu.
Türk hakemliğinin ve futbolunun unutulmazları arasına giren Fırat Aydınus'un kariyerine nasıl devam edeceği merak konusuydu.
“KEŞKE HOCAM BİZİM KANALDA OLSA” DEMİŞTİ…
Geçtiğimiz günlerde Fırat Aydınus, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile halı saha maçında bir araya gelmişti. Aydınus ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Ilıcalı fotoğrafın altına "Fırat Hocam keşke bizim kanalımızda çalışsa" yazarak futbolseverleri heyecanlandırmıştı.
TV8,5'u futbol ağırlıklı bir yapıya döndürmek için uğraşan Ilıcalı, kanalına bomba transferler yapmaya başladı. Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Lig'de 33 derbi yöneten eski hakem Fırat Aydınus'u TV8,5 kanalına transfer ettiğini duyurdu.
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