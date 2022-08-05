Gençlik ve Spor Bakanlığı kaç kişiyi işe alacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, işçi alacaklarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı kaç kişiyi işe alacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.
Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
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