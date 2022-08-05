İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig hasreti bugün sona eriyor. Son şampiyon Trabzonspor, ligin yeni ekibi İstanbulspor ile 2022-2023 sezonunun açılışını yapacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 10:52
İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'de 2022-2023 sezonu açılış maçında Trabzonspor, İstanbulspor'a konuk oluyor.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma 5 Ağustos Cuma günü (bu akşam) saat 21:00'de başlayacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.

İSTANBULSPOR 17 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

TFF 1. Lig finalinde Bandırmaspor'u yenerek play-off şampiyonu olan İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig'e adım atmıştı. Kadrosunu büyük ölçüde koruyarak sezona başlayan sarı siyahlı ekip bu sezon ligde kalmak adına ciddi bir sınav verecek.


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