İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

05 Ağustos 2022 Cuma, 10:52

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu açılış maçında Trabzonspor, İstanbulspor'a konuk oluyor.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma 5 Ağustos Cuma günü (bu akşam) saat 21:00'de başlayacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.

İSTANBULSPOR 17 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

TFF 1. Lig finalinde Bandırmaspor'u yenerek play-off şampiyonu olan İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig'e adım atmıştı. Kadrosunu büyük ölçüde koruyarak sezona başlayan sarı siyahlı ekip bu sezon ligde kalmak adına ciddi bir sınav verecek.