Fırat Aydınus'tan flaş iddia: Hakemlere maaşları ödenmedi

TV8,5'ta yorumculuk yapan eski hakem Fırat Aydınus, hakemler hakkında flaş bir bilgi paylaştı. Aydınus, hakemlerin maaşlarının ödenmediğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 12:55
Fırat Aydınus'tan flaş iddia: Hakemlere maaşları ödenmedi
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Hakemliği bırakan ve TV8,5'ta yayımlanan Son Karar programında yorumculuk yapan Fırat Aydınus, 5. hafta itibarıyla hakemlere maaşların ödenmediğini söyledi.

"BAZEN ÇOK UZAK YERLERE ARABAYLA GİTMEK ZORUNDA KALMIŞLAR"

Aydınus, "5. hafta itibarıyla hakemlerimize maaş ödenmemiş. Uçak bulma sorunları çok büyük. Bazen çok uzak yerlere arabayla gitmek zorunda kalmışlar. Bunları öğrendim. Bu insanlar da ev geçindiriyor. Federasyonumuz kurum olarak dikkate alırsa, bu konu önemli" dedi. 



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