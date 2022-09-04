Trabzonspor'dan Ali Koç'a yanıt: Sekiz şampiyonluğumuzun gerçekliği kadar güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Trabzonspor’un Maxi Gomez’i arzumuza rağmen elimizden aldığı konusu, Trabzonspor’un 8 şampiyonluğu konusu ne kadar gerçekse o da bu kadar gerçektir" ifadelerine Trabzonspor'dan yanıt geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Yukatel Kayserispor’u 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Maxi Gomez’in transferi için kulübü Valencia ile anlaştıklarını ancak teknik direktör Jorge Jesus’u ikna edemediklerini belirten Başkan Ali Koç, “Trabzonspor’un Maxi Gomez’i arzumuza rağmen elimizden aldığı konusu, Trabzonspor’un 8 şampiyonluğu konusu ne kadar gerçekse o da bu kadar gerçektir. Bizim taraftarımızın bunlara inanıp negatif psikolojiye girmelerini çok üzülerek takip ediyorum. Weghorst bize önerilmişti. Hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez bize önerildi. Geçen hafta anlaştık. Valencia 48 saat süre verdi. 48 saat dolunca hocamızı ikna edemedik. Salı günü dedik ki, devam etmeyeceğiz. Biz bir şeyi kafaya koyarsak, başka kimse o futbolcuyu alamaz” ifadelerini kullandı.
Koç'un bu açıklamalarından sonra Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından Maxi Gomez'in fotoğrafını paylaşarak, "Sekiz şampiyonluğumuzun gerçekliği kadar güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Mutlu Pazarlar Trabzonspor Ailesi!" ifadelerini kullandı.
Sekiz şampiyonluğumuzun gerçekliği kadar güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle.— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 4, 2022
Mutlu Pazarlar Trabzonspor Ailesi! pic.twitter.com/s1obKRfS1n
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