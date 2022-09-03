Süper Lig'de Sivasspor ile Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı!
Süper Lig'de Sivasspor, kendi sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Öte yandan Sivasspor'da Uğur Çiftçi 88. dakikada ikinci sarı kartı görmesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Sivasspor 3, Fatih Karagümrük 4 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, bu kez İstanbulspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük Giresunspor'u konuk edecek.
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