Süper Lig'de Sivasspor ile Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı!

Süper Lig'de Sivasspor, kendi sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 21:29
Süper Lig'de Sivasspor ile Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı!
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Öte yandan Sivasspor'da Uğur Çiftçi 88. dakikada ikinci sarı kartı görmesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Sivasspor 3, Fatih Karagümrük 4 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, bu kez İstanbulspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük Giresunspor'u konuk edecek.


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