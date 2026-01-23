Fisnik Asllani kimdir? Fisnik Asllani kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Fisnik Asllani Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Trendyol Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerin Fisnik Asslani için teklif yapacağı iddiası sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, Fisnik Asllani kimdir? Fisnik Asllani kaç yaşında, nereli? Fisnik Asllani Fenerbahçe'ye mi geliyor?

FISNIK ASSLANI KİMDİR?

Fisnik Asllani, 8 Ağustos 2002 yılında dünyaya geldi. Alman Bundesliga kulübü TSG Hoffenheim'da forvet olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. Kosova U17 milli takımının eski bir oyuncusu olan Asllani , Kosova milli takımına dönmeden önce Almanya genç milli takımlarında iki hazırlık maçında forma giydi.

FISNIK ASSLANI'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Asllani, altı yaşındayken 2008'de BFC Dynamo akademisinde futbol oynamaya başladı ve sekiz yıl sonra Union Berlin'e transfer oldu.

29 Haziran 2020'de Asllani, dört yıllık bir anlaşmaya vararak TSG Hoffenheim ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 31 Ağustos 2023'te Asllani, sezon sonuna kadar kiralık olarak Avusturya Bundesliga takımı Austria Wien'e katıldı. 23 Temmuz 2024'te Asllani, sezon sonuna kadar kiralık olarak Alman 2. Bundesliga takımı SV Elversberg'e katıldı. Şu anda Alman Bundesliga ekibi TSG Hoffenheim'da forma giyiyor.

Fisnik Asslani bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı toplam 27 karşılaşmada 6 gol atarken 2 de asist yaptı.