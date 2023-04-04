Flamengo'lu taraftarlar Vitor Pereira yerine Jorge Jesus'u istedi

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 19:09

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 19:10

Flamengo'lu taraftarlar, haziran ayı başında Vitor Pereira'nın gitmesini ve Jorge Jesus ile tekrar anlaşılmasını talep etti.

Brezilya'dan UOL'ün haberine göre, Vitor Pereira'nın Flamengo'da beklentilerin uzağında kalması ve Carioca Ligi'nde de ezeli rakipleri Fluminense'nin gerisinde olması nedeniyle Vitor Pereira'nın destekçileri azaldı. Jorge Jesus'un da sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitecek olması söylentileri artırdı.

Vitor Pereira (solda)

"GÖNDERİN VITOR'U, GETİRİN JESUS'U"

Flamengo'nun üst üste aldığı yenilgilerden sonra taraftarlar, Vitor Pereira'nın gönderilmesini ve Libertadores'i kazandıran Jorge Jesus'un getirilmesini istedi.

Jorge Jesus

HER HEDEFİN UZAĞINDA KALDI

Vitor Pereira ile birlikte Flamengo; Brezilya Süper Kupası'nda Palmeiras'a yenildi; Recopa'da Independiente Del Valle'ye elendi; FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ise yarı finalde Al Hilal'e kaybetti. Taça Guanabara da kaybedilen bir diğer kupa oldu.

Flamengo'lu taraftarlar da tribünlerden Vitor Pereira'ya tepki göstermeye başladı.