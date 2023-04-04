Son Dakika: Fenerbahçe'den Jorge Jesus kararı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 17:46

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 18:09

Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisi sonrası başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi.

TRT Spor'un haberine göre, büyük zirve sona erdi.

Jorge Jesus

KUPA MAÇINDA TAKIMININ BAŞINDA OLACAK

Haberde Jorge Jesus'un 6 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe'nin kendi sahasında Kayserispor'u konuk edeceği kupa maçında takımının başında olacağı belirtildi.