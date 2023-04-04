Son Dakika: Fenerbahçe'den Jorge Jesus kararı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge jesus arasında yapılan toplantıda Portekizli hocanın Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçında takımın başında yer alması kararının çıktığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisi sonrası başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi.
TRT Spor'un haberine göre, büyük zirve sona erdi.
Jorge Jesus
KUPA MAÇINDA TAKIMININ BAŞINDA OLACAK
Haberde Jorge Jesus'un 6 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe'nin kendi sahasında Kayserispor'u konuk edeceği kupa maçında takımının başında olacağı belirtildi.
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