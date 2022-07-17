Flavio ödemeyi bekliyor
Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını düşürmeye çalışıyor.
Karşılıklı anlaşılıp bir miktar ödeme yapılarak yolların ayrıldığı Gervinho’nun Aris’e transferi sonrası sırada Flavio var. Bordo-Mavililer, Brezilyalı oyuncuyu yeniden kiralamak isteyen Giresunspor’a onay verdi.
Ancak Yeşil-Beyazlıların, Flavio’nun geçen sezondan kalan üç aylık alacağını henüz ödemediği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun hafta başı Trabzon’a geleceği, bu paranın yatırılmasının ardından Giresunspor’la masaya oturacağı öğrenildi.
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