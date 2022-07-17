Flavio ödemeyi bekliyor

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını düşürmeye çalışıyor.

Hayri Güner
17 Temmuz 2022 Pazar, 05:00
Flavio ödemeyi bekliyor
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Karşılıklı anlaşılıp bir miktar ödeme yapılarak yolların ayrıldığı Gervinho’nun Aris’e transferi sonrası sırada Flavio var. Bordo-Mavililer, Brezilyalı oyuncuyu yeniden kiralamak isteyen Giresunspor’a onay verdi.

Ancak Yeşil-Beyazlıların, Flavio’nun geçen sezondan kalan üç aylık alacağını henüz ödemediği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun hafta başı Trabzon’a geleceği, bu paranın yatırılmasının ardından Giresunspor’la masaya oturacağı öğrenildi. 


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