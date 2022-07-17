Flavio ödemeyi bekliyor

17 Temmuz 2022 Pazar, 05:00

Karşılıklı anlaşılıp bir miktar ödeme yapılarak yolların ayrıldığı Gervinho’nun Aris’e transferi sonrası sırada Flavio var. Bordo-Mavililer, Brezilyalı oyuncuyu yeniden kiralamak isteyen Giresunspor’a onay verdi.

Ancak Yeşil-Beyazlıların, Flavio’nun geçen sezondan kalan üç aylık alacağını henüz ödemediği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun hafta başı Trabzon’a geleceği, bu paranın yatırılmasının ardından Giresunspor’la masaya oturacağı öğrenildi.

