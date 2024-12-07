Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.
Abu Dabi'deki 5,281 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Büyük Britanyalı Norris, 1 dakika 22.595 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.
Norris'in 0.209 saniye gerisindeki McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.229 saniye gerisindeki Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz da üçüncü sırayı aldı.
Abu Dabi Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.
Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, sezonun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'sinde art arda 4. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
Etiketler: #formula 1 #Abu Dabi #Lando Norris
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