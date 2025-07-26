Cumhuriyet Gazetesi Logo
Formula 1 Belçika Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

Formula 1 Belçika Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

26.07.2025 21:35:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Formula 1 Belçika Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sine McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk sıradan başlayacak.

Belçika'nın Stavelot kentindeki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps pistinde 44 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 40.562 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.

Lando Norris, F1 kariyerinde bu sezon 4'üncü, toplamda ise 13. kez pole pozisyonu elde etti.

Norris'in 0.085 saniye arkasında aynı takımdan Avustralyalı sürücü Oscar Piastri ikinci, 0.338 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc üçüncü sırayı aldı.

Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

İlgili Konular: #Lando Norris #Belçika Grand Prix

İlgili Haberler

Avusturya Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in
Avusturya Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sine McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk sıradan başlayacak.
McLaren'den duble... Avusturya GP'de zafer Lando Norris'in!
McLaren'den duble... Avusturya GP'de zafer Lando Norris'in! Formula 1 Avusturya GP'de kazanan McLaren sürücüsü Lando Norris oldu.
F1'de tarihi yarış: Lando Norris kendi evinde zafere ulaştı... Nico Hulkenberg bir ilki başardı!
F1'de tarihi yarış: Lando Norris kendi evinde zafere ulaştı... Nico Hulkenberg bir ilki başardı! McLaren takımının İngiliz sürücüsü Lando Norris, Britanya'da koşulan Formula 1 sezonunun 12. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ikinci olurken Kick Sauber takımının Alman pilotu Nico Hulkenberg üçüncü olarak kariyerinde ilk kez podyum sevinci yaşadı.