En uzun Formula 1 sezonlarından biri yaşanıyor. 2025 yarışlarında McLaren pilotlarının üstünlüğü dikkat çekerken son 4 sezonun şampiyonu Max Verstappen ise son müsabakada beşinci olmuştu. Peki, Formula 1 Belçika yarışı ne zaman? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda?

FORMULA 1 BELÇİKA YARIŞI NE ZAMAN?

Sezonun 13. yarışı Belçika'daki 7,004 kilometrelik Spa Francorchamps pistinde olacak. İlk antrenmen seansı 13:30'da 25 Temmuz Cuma günü düzenlenecek. Sprint sıralama turları aynı gün saat 17:30'da olacak.

Sprint yarışı 26 Temmuz Cumartesi saat 13:30'da, sıralama turları da 17:00'de düzenlenecek.

FORMULA 1 BELÇİKA YARIŞI HANGİ KANALDA?

Belçika GP yarışı 27 Temmuz Parzar günü saat 16:00'da yapılacak. Mücadeleler beIN SPORTS 4 kanalından canlı yayımlanacak.

Pilot sıralaması: