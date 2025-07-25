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Formula 1 Belçika yarışı ne zaman? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda?

Formula 1 Belçika yarışı ne zaman? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda?

25.07.2025 16:16:00
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Haber Merkezi
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Formula 1 Belçika yarışı ne zaman? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda?

Formula 1'de sıradaki durak Belçika olacak. F1 pilotları 7,004 kilometrelik Spa Francorchamps pistinde galibiyet için mücadele edecek. Peki, Formula 1 Belçika yarışı ne zaman? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda?

En uzun Formula 1 sezonlarından biri yaşanıyor. 2025 yarışlarında McLaren pilotlarının üstünlüğü dikkat çekerken son 4 sezonun şampiyonu Max Verstappen ise son müsabakada beşinci olmuştu. Peki, Formula 1 Belçika yarışı ne zaman? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda?

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FORMULA 1 BELÇİKA YARIŞI NE ZAMAN?

Sezonun 13. yarışı Belçika'daki 7,004 kilometrelik Spa Francorchamps pistinde olacak. İlk antrenmen seansı 13:30'da 25 Temmuz Cuma günü düzenlenecek. Sprint sıralama turları aynı gün saat 17:30'da olacak.

Sprint yarışı 26 Temmuz Cumartesi saat 13:30'da, sıralama turları da 17:00'de düzenlenecek.

FORMULA 1 BELÇİKA YARIŞI HANGİ KANALDA?

Belçika GP yarışı 27 Temmuz Parzar günü saat 16:00'da yapılacak. Mücadeleler beIN SPORTS 4 kanalından canlı yayımlanacak.

Pilot sıralaması:

  1. Piastri 234
  2. Norris 226
  3. Verstappen 165
  4. Russell 147
  5. Leclerc 119
  6. Hamilton 103
  7. Antonelli 63
  8. Albon 46
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