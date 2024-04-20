Formula 1, Çin Grand Prix'inde pole Max Verstappen'in

Formula 1, Çin Grand Prix'inde pole pozisyonu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 17:17
Formula 1, Çin Grand Prix'inde pole Max Verstappen'in
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. etabı Çin Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Şanghay şehrindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1:33.660'lık derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

Sezonun ilk 4 yarışında da "pole" pozisyonunu kazanan Hollandalı sürücünün, 0.322 saniye arkasındaki Meksikalı takım arkadaşı Sergio Perez ikinci, 0.488 saniye gerisindeki İspanyol Fernando Alonso (Aston Martin) üçüncü sırayı aldı.

Mercedes'in 7 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise üçüncü eleme seansına kalamadı ve 18. sırayı elde etti.

Çin Grand Prix'si yarın TSİ 10.00'da koşulacak.


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