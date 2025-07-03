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Formula 1'de sansasyonel transfer yolda!

Formula 1'de sansasyonel transfer yolda!

3.07.2025 10:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Formula 1'de sansasyonel transfer yolda!

Mercedes ile Red Bull pilotu Max Verstappen arasında ciddi görüşmelerin yapıldığı ve transferin gerçekleşebileceği iddia edildi.

Formula 1'de Lewis Hamilton'ın Mercedes'ten Ferrari'ye geçişinin ardından bomba etkisi yaratacak bir başka değişim daha gündeme geldi.

Sky Sport Italia'nın haberine göre; Red Bull pilotu Max Verstappen, Mercedes'e sansasyonel bir transferin eşiğinde. 

Verstappen'in somut görüşmelerin ardından Mercedes-AMG İcra Kurulu Başkanı Toto Wolff'a "evet" dediği ileri sürüldü.

Haberde, Wolff görüşmeleri doğrularken, Red Bull'un üst düzey yöneticilerinin ise bu spekülasyonları "gürültü" olarak değerlendirdiği ve reddettiği kaydedildi.

Verstappen Mercedes'e geçerse, takım mevcut sürücülerinden birini bırakmak zorunda kalacak. Bu durumda yıl sonunda sözleşmesi sona erecek olan George Russell ile yolların ayrılması bekleniyor.


İlgili Konular: #Red Bull #Max Verstappen #mercedes

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