Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 3 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 4, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Oscar Piastri (Avustralya): 266 puan
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 250
3. Max Verstappen (Hollanda): 185
4. George Russell (Büyük Britanya): 157
5. Charles Leclerc (Monako): 139
Takımlar
1. McLaren: 516
2. Ferrari: 248
3. Mercedes: 220
4. Red Bull: 192
5. Williams: 70