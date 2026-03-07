Formula 1'de yeni sezon başladı: Avustralya GP'de pole pozisyonu George Russell'ın!

Formula 1’de 2026 sezonunun ilk sıralama turları, Avustralya’nın Melbourne kentindeki Albert Park Pisti’nde gerçekleştirildi.

Sıralama turlarında Mercedes pilotu George Russell, en hızlı turu atarak sezonun ilk pole pozisyonunun sahibi oldu. Russell’ı takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci sırada takip ederken, Red Bull pilotu Isack Hadjar üçüncü sırayı elde etti.

Charles Leclerc dördüncü sırayı alırken, McLaren pilotları Oscar Piastri beşinci ve Lando Norris altıncı sırada yer aldı. Lewis Hamilton yedinci olurken, Racing Bulls pilotları Arvid Lindblad sekizinci, Liam Lawson dokuzuncu sırayı aldı. Audi pilotu Gabriel Bortoleto ise 10. sıradan yarışa başlayacak.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Red Bull Racing pilotu Max Verstappen kaza yaptı. Hollandalı pilot, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve seansı tamamlayamadı. Verstappen yarışa 20. sıradan başlayacak.

Q1’de Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), Max Verstappen (Red Bull), Valtteri Bottas (Cadillac), Sergio Perez (Cadillac) ve Fernando Alonso (Aston Martin) elendi.

Q2’de ise Franco Colapinto (Alpine), Alex Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas), Oliver Bearman (Haas) ve Nico Hulkenberg (Audi) ilk 10’a kalamadı.