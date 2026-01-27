Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'den 12 yıl sonra mucizevi haber

Formula 1 tarihinin efsane pilotlarından biri kabul edilen Michael Schumacher’in, iyileşme sürecinde dev bir adım attığı iddia edildi.
Daily Mail'in haberine göre; Schumacher’in, artık yatağından kalkabildiği ve tekerlekli sandalye yardımıyla hareket edebildiği ifade edildi.
Efsane pilotun, İspanya'daki yaklaşık 50 milyon dolarlık malikanesinde tedavi sürecini sürdürdüğü belirtildi. Schumacher'in, eşi Corinna Schumacher'in desteğiyle tekerlekli sandalyesine binerek göl kenarında kısa turlar attığı vurgulandı.
NE OLMUŞTU?
Michael Schumacher, 2013 yılında kayak yaparken başına aldığı darbe sonucu ağır şekilde yaralanmış ve felç kalmıştı. Kazanın ardından uzun süre yoğun bakımda kalan Alman pilot, yıllardır yatağa bağımlı bir yaşam sürüyordu.