Formula 1 İstanbul'la ilgili flaş gelişme; yasak kalktı!
Türkiye'nin İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkarılacağı açıklandı. Türkiye, 22 Eylül tarihiyle beraber bu listeden tamamen çıkacak. Böylelikle 2021 Türkiye GP'nin önündeki son engel de kalkmış olacak.
İngiltere, uzun süredir seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler arasında yer alan Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı ve Formula 1 Türkiye GP ile ilgili durum netleşti.
İngiltere hükümeti, Mayıs ayından itibaren Türkiye'yi kırmızı listede tutmaya devam etmişti.
2021 Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecekti ancak yasaktan dolayı 10 Ekim'e ertelendi.
Kırmızı listede bulunan bir ülkeden İngiltere'ye dönecek kişilerin, bir otelde zorunlu karantinaya girmesi gerekiyor.
Bu kişilerin 10 günlük otel maliyeti binlerce poundu buluyor ve takımların hiçbiri bu karantinaya girmeye yanaşmıyor.
Bugün itibariyle Türkiye'nin İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkarılacağı açıklandı. Türkiye, 22 Eylül tarihiyle beraber bu listeden tamamen çıkacak. Böylelikle 2021 Türkiye GP'nin önündeki son engel de kalkmış olacak.
2021 Formula 1 takvimi kalan yarışlar
15. Rusya GP - 26 Eylül
16. Türkiye GP - 10 Ekim
17. Amerika GP - 24 Ekim
18. Mexico City GP - 7 Kasım
19. Sao Paulo GP - 14 Kasım
20. Açıklanacak - 21 Kasım (Katar/Bahreyn)
21. Suudi Arabistan GP - 5 Aralık
22. Abu Dhabi GP - 12 Aralık
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