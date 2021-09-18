Mustafa Denizli’den TFF’ye sitem
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğü hakkında sorulan bir soruya sitem dolu bir cevap verdi.
Göztepe’yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğü hakkında sorulan bir soruya sitem dolu bir cevap vererek, “Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye’de milli takımın başına geçebilecek kalitede birini bulamadı herhalde” diye konuştu.
Altay’ın Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Hayılı olsun. Fatih Terim Şenol Güneş ile ilgili açık beyanlarda bulundu. Bunun üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye’de milli takımın başına geçebilecek kalitede birini bulamadı herhalde” dedi.
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