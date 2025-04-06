Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in!
Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde kazanan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası, sezonun 3. yarışı Japonya Grand Prix'siyle devam etti.
Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde düzenlenen yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.
Verstappen'in ardından Lando Norris 2. olurken, 3. sırada Oscar Piastri, 4. sırada Charles Leclerc ve 5. sırada ise George Russell yer aldı.
Spor Haberleri
- Jose Mourinho'nun cezasında Şenol Güneş ayrıntısı!
- Barcelona, Real Betis maçında fırsat tepti!
- Milan'a Fiorentina karşısında geri dönüş yetmedi!
- Beşiktaş, Bursa'da farklı kazandı!
- Aston Villa, evinde tek farkla kazandı!
- Deplasmanda Inter'e büyük şok!
- Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in!
- Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor
- Kupa Fenerbahçe’nin
- Antalyaspor, Samsunspor'u da eli boş gönderdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurultay sonrası yol haritası açıklandı!
- Dikkat çeken 'Erdoğan ve Suriye' mesajı
- İptal kararında olağanüstü kurultay da iptal olur mu?
- Ümit Özdağ'a iddianame tartışması istifa getirdi
- Berna Laçin'den 'alkol boykotu' çağrısı
- 'Bir iftiracı tanığın daha ipliği pazara çıktı'
- CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan kurultay açıklaması
- 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var!
- Başsavcılıktan flaş açıklama!
- Dev derbinin cezaları belli oldu!