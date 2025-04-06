Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in!

Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde kazanan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 09:39

Formula 1 Dünya Şampiyonası, sezonun 3. yarışı Japonya Grand Prix'siyle devam etti.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde düzenlenen yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Verstappen'in ardından Lando Norris 2. olurken, 3. sırada Oscar Piastri, 4. sırada Charles Leclerc ve 5. sırada ise George Russell yer aldı.


Etiketler: #Max Verstappen #formula 1 #Formula 1 Japonya Grand Prix

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