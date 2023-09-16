Formula 1 Singapur Grand Prix'nde korkutan kaza

Formula 1 Singapur Grand Prix'sinin sıralama turlarında Aston Martin pilotu Lance Stroll, aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 16:59
Formula 1 Singapur Grand Prix'nde korkutan kaza
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Formula 1'de 2023 sezonunun 16. yarışına ev sahipliği yapacak.

Yarınki yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında korkutan bir kaza yaşandı. Aston Martin pilotu Lance Stroll, ilk seansın son saniyelerinde bitiş çizgisine yakın bir yerde kontrollü kaybetti.

Stroll, bariyerlere çarparken aracından büyük bir hasar meydana geldi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kanadalı pilot takımla yaptığı konuşmada sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kazanın ardından kırmızı bayrakla sıralama turları durdurulurken görevliler Stroll'un aracını pistten çıkardı.


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Aston Martin Lance Stroll Formula 1 Singapur Grand Prix

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