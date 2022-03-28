Formula 1 Suudi Arabistan GP’si için şok iddia
Formula 1 Suudi Arabistan GP'si öncesi Cidde şehrindeki füze saldırısı ortalığı karıştırmıştı. İddialara göre, bazı pilotlar Suudi Arabistan GP'sinde yarışmak istemeyince Suudi yetkililerin tehditlerine maruz kaldılar.
Yemenli isyancılar Husilerin, Suudi Arabistan’daki bir petrol deposuna düzenlediği füze saldırısı sonrası Formula 1 yarışının yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. Görüşmelerin ardından yarışın devam etmesine karar verilirken, pilotlar arasında yapılan toplantıda neler konuşulduğuyla ilgili de çarpıcı iddialar ortaya atıldı.
Marca’nın haberine göre, Suudi hükümet yetkilileri F1 yönetimini ve takımları, ülkeden ayrılmaya karar vermeleri halinde tazminattan daha da ağır sorunlarla karşılaşacakları konusunda tehdit etti. Yaşananların ardından Suudi Arabistan’da düzenlenen son GP olabileceği yorumları yapıldı.
“FORMULA 1 PARAYA AÇ”
Red Bull’un danışmanı Helmut Marko ile sık sık görüşen ve Alfa Romeo F1 takımını yöneten Peter Sauber ile yakın arkadaş olan ünlü gazeteci Roger Benoit, İsviçre basınına yaptığı açıklamada, “Ülkeyi terk etmelerinin yasaklanacağı ve yarış arabalarına el konulacağı yönünde tehditler var mıydı? Takım patronları bunun hakkında yorum yapmak veya doğrulamak istemediler. Ancak Formula 1’in artık paraya aç bir organizasyon haline geldiğine şüphe yok” ifadelerini kullandı.
Füze saldırısının ardından takım patronları, organizatörler ve Suudi hükümeti ile yarışın düzenlenmesi konusunda anlaştıktan sonra, 20 pilot ayrı bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan ilk oylama sonucunda oybirliğiyle eve dönme kararı alındı.
La Gazetta Dello Sport’a göre; Lewis Hamilton, George Russell, Fernando Alonso, Pierre Gasly ve Lance Stroll yarışmak isteyemen pilotların başında gelen isimler oldu.
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