Galatasaray genel kurulda seçime gitme kararı aldı

28 Mart 2022 Pazartesi, 07:00

Galatasaray seçime gidiyor. Aralıksız 24 saat süren yıllık olağan genel kurul toplantısında Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, 22 Haziran 2021-31 Aralık 2021’i kapsayan dönemde idari açıdan ibra edilmedi, mali yönden ibra oldu. Kapalı oylamada sandığa giden bin 383 üyeden 801’i idari ibrasızlık, 566’sı ibra tercihinde bulundu, 16 kişi çekimser kaldı. Mali yönden Elmas ve yönetimi için bin 385 oy kullanıldı, sandıktan 718 ibra, 638 ibrasızlık, 29 çekimser tercih çıktı. Elmas; Adnan Polat ve rahmetli Mustafa Cengiz’in ardından idari açıdan ibra edilmeyen 3. G.Saray başkanı oldu.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

İdari ibrasızlık sonrası kürsüye gelen Burak Elmas, seçim kararı aldıklarını açıkladı. Elmas, “Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Önümüzdeki hafta tüzüğümüzün 87.22 maddesinin gereğini yerine getirerek vermiş olduğunuz kararı uygulamaya koyacağız” dedi.

MAYISTA SANDIK BAŞINA

Galatasaray Kulübü’nün tüzüğünün, 87. maddesinin 22. bölümü, genel kurulda mali ve/veya yönetsel yönden aklanmayan yönetim kurulunun en geç 30 gün içinde olağanüstü seçim kararı alması gerektiğine hükmediyor. Galatasaray’da olağanüstü genel kurulun mayıs ayında yapılması gerekiyor. Elmas ve yönetimi bu seçimde aday olamayacak.

24 SAAT SÜRDÜ

Seçim havasında geçen, 2 bin 500 üyenin katıldığı ve cumartesi 10.00’da başlayıp pazar 10.00’da biten genel kurul 24 saat sürerek Galatasaray tarihine geçti. Burak Elmas’ın konuşması, mali raporların açıklanması, 60 üyenin süre kısıtlaması olmadan kürsüde söz alması nedeniyle saatler ilerledi.