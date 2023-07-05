Formula 1'de 2024 yılı takvimi belli oldu

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 22:36
Formula 1'de 2024 yılı takvimi belli oldu
Abone Ol google-news

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor." bilgisi verildi.

Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.

2024 F1 takvimi şu şekilde:


formula 1 Formula 1 takvimi

En Çok Okunan Haberler