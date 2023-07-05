Formula 1'de 2024 yılı takvimi belli oldu
2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı.
Formula 1'den yapılan açıklamada, "Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor." bilgisi verildi.
Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.
2024 F1 takvimi şu şekilde:
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