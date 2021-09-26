Formula 1'de Lewis Hamilton, 100 zaferini kazandı
Formula 1 Rusya GP'de Lewis Hamilton, 100. grand prix zaferini kazanan ilk ve tek isim olarak tarihe geçti.
Formula 1 Rusya GP'de son 6 turda başlayan ve aniden etkisini artıran yağış her şeyi değiştirdi.
Son turlarda gelen yoğun yağışla nabızların 200'e çıktığı yarışta Mercedes-AMG pilotu Lewis Hamilton 100. zaferini kazanarak tarih yazdı.
Yarışa son sıradan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, ikinci sırada bitirdi.
Son 3 tura lider giren McLaren piltou Norris, pit emirlerini dinlemeyince 8. sıraya geriledi.
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