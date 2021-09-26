Formula 1'de Lewis Hamilton, 100 zaferini kazandı

26 Eylül 2021 Pazar, 16:50

Formula 1 Rusya GP'de son 6 turda başlayan ve aniden etkisini artıran yağış her şeyi değiştirdi.

Son turlarda gelen yoğun yağışla nabızların 200'e çıktığı yarışta Mercedes-AMG pilotu Lewis Hamilton 100. zaferini kazanarak tarih yazdı.

Yarışa son sıradan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, ikinci sırada bitirdi.

Son 3 tura lider giren McLaren piltou Norris, pit emirlerini dinlemeyince 8. sıraya geriledi.