Formula 1'de McLaren, Lando Norris ile sözleşme uzattı
Formula 1 takımlarından McLaren, Lando Norris ile sözleşme uzattığını duyurdu.
Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile uzun süreli sözleşme imzaladı.
McLaren'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki pilotun sözleşmesinin uzatıldığı bilgisi verilirken, detay paylaşılmadı.
Norris, yaptığı açıklamada, "Takımımdan memnunum, onlar da benden memnun. Bu yüzden kolay bir karardı." ifadelerini kullandı.
Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ile de 2026 sonuna kadar sözleşme imzalayan McLaren, 3 sezon boyunca Norris-Piastri ikilisiyle podyum mücadelesi verecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Devletteki AKP-MHP kavgası
- Sancaktepe'de İmamoğlu'na provokasyon
- İnce, partisinin yol haritasını açıkladı
- '1991'i bilmemek suç değil...'
- 'Müzakereler olumlu sonuçlansaydı...'
- 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu!
- İşte CHP'de konuşulan isimler...
- DEM Parti'den açıklama!
- Ankara’da simide dev zam!
- 'İsrail' kararına Erdoğan'dan ilk yorum