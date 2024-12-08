Formula 1'de sezon bitti: Takımlar şampiyonu belli oldu!

İngiliz pilot Lando Norris, Abu Dabi'de koşulan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 24. yarışında damalı bayrağı ilk sırada görerek McLaren'e takımlar şampiyonluğunu getirdi.

Formula 1'de sezon bitti: Takımlar şampiyonu belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 18:19

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı.

McLaren, 9. takımlar şampiyonluğunu kazandı. Son şampiyonluğunu 1998'de alan McLaren, 26 yıl sonra şampiyon oldu.

LEWIS HAMILTON VEDA ETTİ

Bu yarışla birlikte birçok pilot da takımlarına veda etti.

Lewis Hamilton, 2013'te katıldığı Mercedes ile son yarışına çıktı. İngiliz pilot, gelecek sezon Ferrari adına yarışacak.

Ferrari ise Carlos Sainz'a veda etti. İspanyol pilot, gelecek sezon Williams için yarışacak.

FORMULA 1'DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Haas ise her iki pilotuna veda etti. Kevin Magnussen bir kez daha seriden ayrıldı. Nico Hülkenberg ise gelecek sezon Sauber için mücadele edecek. Haas'ta boşalan koltuklardan birine Alpine'den Esteban Ocon oturacak.

Sauber'de Zhou Guanyu ve Valtteri Bottas, son Formula 1 yarışlarına çıktı.

Sergio Perez ise 'muhtemelen' Red Bull ile son yarışına çıktı. Red Bull'un gelecek sezon pilotunun Max Verstappen ile birlikte Liam Lawson olması bekleniyor.


Etiketler: #Lando Norris #McLaren #formula 1

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