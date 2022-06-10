Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışına, Azerbaycan ev sahipliği yapacak.
Şampiyonanın 8. ayağı, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek.
Azerbaycan Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. 51 turluk yarış ise 12 Haziran Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.
Şu ana kadar Red Bull takımından Max Verstappen'in 4, Charles Leclerc'in (Ferrari) 2, Sergio Perez'in (Red Bull) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 125 puan
2. Charles Leclerc (Monako): 116
3. Sergio Perez (Meksika): 110
4. George Russell (Büyük Britanya): 84
5. Carlos Sainz (İspanya): 83
Takımlar
1. Red Bull: 235
2. Ferrari: 199
3. Mercedes: 134
4. McLaren: 59
5. Alfa Romeo: 41
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