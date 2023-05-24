Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz açıklaması

Yayınlanma: 24.05.2023 - 17:32

Güncelleme: 24.05.2023 - 17:32

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz'ın geleceği hakkında kulüp yönetiminden Sjoerd Ars açıklamalarda bulundu.

Hollanda basınına konuşan Ars, Burak Yılmaz'ın kulüpteki gidişattan memnun olmadığı yönündeki haberleri "Tüm bu sürecin neden bu şekilde geliştiğini böyle açıklayabiliriz sanırım" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli golcünün geleceğine dair görüşmelerin halen sürdüğünü söyleyen Ars, "Burak'ın geleceği için görüşmeler halen sürüyor. Biz ne düşünüyoruz, Burak ne düşünüyor bunların hepsi önemli ve görüşmeye değer konular. Henüz bir karar verilmiş değil" dedi.

"ARTIK ESKİ BURAK YILMAZ DEĞİL"

Burak Yılmaz'ın beklediği sonuçların gelmiş olamayabileceğini söyleyen Ars, "Burak buradaki döneminden sportif anlamda daha fazlasını beklemiş olabilir. Bu arada, muhtemelen kendisi de artık eskisi gibi bir forvet olmadığını hissediyordur; bu da onun yaşında çok mantıklı bir şey. Bir de FC Groningen maçında kendisini ıslıklayan taraftarlarla yaşadığı olay var. Tüm bunlar bir araya gelince durumun neden bu şekilde olduğu anlaşılıyor." diyerek sözlerini noktaladı.