Fotuna Sittard galip gelmesini bildi!

Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Vitesse'yi deplasmanda 2-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 08:28
Fotuna Sittard galip gelmesini bildi!
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Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın takımı Fortuna Sittard, deplasmanda Vitesse'ye konuk oldu.

Arnhem kentindeki GelreDome'da oynanan maçı Fortuna Sittard 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı. Maçta Sittard'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ferati ve 80. dakikada Vita kaydetti. Vitesse'nin tek golünü ise 32'te Bialek kaydetti.

Maçta Doğan Erdoğan ve Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken Oğuzhan Özyakup ise 88'de oyundan alındı.

Bu sonuçla Fortuna Sittard 3. galibiyetini alarak 10 puana yükselirken Vitesse ise 5 puanda kaldı.


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