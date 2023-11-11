Milan, Serie A'da erimeye devam ediyor!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 19:33

Güncelleme: 11.11.2023 - 19:33

İtalya Serie A'da Milan, Lecce deplasmanına konuk oldu. Via Del Mare'deki maç 2-2 sona erdi.

Milan 28. dakikada Olivier Giroud ile öne geçti. 35. dakikada Tijjani Reijnders durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı Milan'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Lecce, 66. dakikada Nicola Sansone ile farkı bire indirdi. 70. dakikada ise Lameck Banda skoru 2-2'ye getirdi.

Milan'da Olivier Giroud, 90+3'te kırmızı kart gördü.

Lecce'de Roberto Piccoli'nin 90+4'de attığı gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Milan, bu sonuçla birlikte ligdeki son 4 maçında galibiyet alamadı.

Bu sonuçla birlikte Milan, 23 puana yükseldi. Lecce puanını 14 yaptı.

Milan, ligde gelecek hafta sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Lecce, Hellas Verona deplasmanına gidecek.