Francesco Farioli: "Kaybettiğimiz için utanmıyorum"
Ajax Teknik direktörü Francesco Farioli, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında deplasmanda Rigas Skola'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Ajax'ın çalıştırıcısı Francesco Farioli, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında deplasmanda Letonya ekiplerinden Rigas Skola'ya yenildikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Rigas Skola'ya kaybettikleri maç hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "RFS'ye kaybettiğimiz için utanmıyorum. Hayatlarının maçını oynadılar." dedi.
35 yaşındaki teknik adam son olarak "Maçtan önce teknik direktörlerine 'Bütün oyuncularınız profesyonel futbolcu mu?' diye sorulduğunu duydum. Bunun için çok üzgünüm. Maç öncesi hocalarının yanına gidip kendi adıma özür diledim." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Letonya temsilcisi Rigas Skola, Ajax'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi galibiyetini elde etmiş oldu.
Etiketler: #francesco farioli #ajax #uefa avrupa ligi
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