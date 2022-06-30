Francesco Farioli'den Alanyaspor'da 3 isme 'transfer olabilir' raporu
Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, takımdan ayrılmasını istediği 3 oyuncuyla ilgili raporunu Hasan Çavuşoğlu ve yönetimine sundu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, kadroyu şekillendirmeye başladı. İtalyan çalıştırıcı, yönetime 3 ismin ayrılması yönünde rapor verdi.
Alanya Postası'nda yer alan habere göre; genç teknik direktörün Serkan Kırıntılı ve Jose Marafona ile kanat oyuncusu Daniel Candeias'a takımdan gidebilir raporu verdiği ifade edildi.
İKİ OYUNCU TAKIMLA ÇALIŞIYOR
Bu üç isimden Serkan Kırıntılı Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor ile anlaşırken, Marafona ve Candeias turuncu yeşilli takımla birlikte sezon hazırlıklarına başladı.
1.90 boyunda ve 35 yaşındaki kaleci Marafona, geçen sezon Alanyaspor takımında 21 maçta 1950 dakika süre aldı.
Bir diğer Portekizli Daniel Candeias ise geçen sezon Akdeniz ekibinde 41 maçta 1948 dakika süre alıp 3 gol 5 asistlik katkı yapmıştı.
Video Haberler
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
- 'İçimizden bir parça koptu'
- 'Gerçek enflasyona duyarlı bir artış olmalı'
- Zamlar tatlıcıların tadını kaçırdı
- Çılgın davulcu kendinden geçti
- Cüneyt Arkın'a veda...
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de!
- 'Çok kısa ve yırtmaçlı etek giyilmesin'
- İki konuda uzlaşı sağlandı
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Motorinde indirim: İşte son fiyatlar...
- 'Erdoğan’a boyun eğmedik'