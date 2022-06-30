Francesco Farioli'den Alanyaspor'da 3 isme 'transfer olabilir' raporu

30 Haziran 2022 Perşembe, 14:21

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, kadroyu şekillendirmeye başladı. İtalyan çalıştırıcı, yönetime 3 ismin ayrılması yönünde rapor verdi.

Alanya Postası'nda yer alan habere göre; genç teknik direktörün Serkan Kırıntılı ve Jose Marafona ile kanat oyuncusu Daniel Candeias'a takımdan gidebilir raporu verdiği ifade edildi.

İKİ OYUNCU TAKIMLA ÇALIŞIYOR

Bu üç isimden Serkan Kırıntılı Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor ile anlaşırken, Marafona ve Candeias turuncu yeşilli takımla birlikte sezon hazırlıklarına başladı.

1.90 boyunda ve 35 yaşındaki kaleci Marafona, geçen sezon Alanyaspor takımında 21 maçta 1950 dakika süre aldı.

Bir diğer Portekizli Daniel Candeias ise geçen sezon Akdeniz ekibinde 41 maçta 1948 dakika süre alıp 3 gol 5 asistlik katkı yapmıştı.