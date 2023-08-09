Franck Kessie Al-Ahli'de
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Barcelona'nın 26 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi transfer etti.
Al-Ahli, Barcelona'dan Franck Kessie'yi kadrosuna kattı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Barcelona ve Al-Ahli, oyuncu Franck Kessie'nin transferi için 12,5 milyon avroya anlaşma sağladı." bilgisi verildi.
The story continues here! ????#WelcomeKessié— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) August 9, 2023
pic.twitter.com/55kjQNCBYw
Barcelona, Kessie'ye teşekkür ederek futbolcuya başarılar diledi.
Franck Kessie, Barcelona formasıyla geçen sezon 43 maçta oynarken 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi.
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