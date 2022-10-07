Franck Ribery futbolu bırakıyor
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız yıldız Franck Ribery emeklilik kararı aldı. Ribery bu sezon sakatlığı sebebiyle sadece 36 dakika forma giyebilmişti.
Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da forma giyen ve Alman devi Bayern Münih ile uzun yıllar futbola damgasını vuran Franck Ribery, emekli olmaya hazırlanıyor.
Sky Sport Italia'da yer alan habere göre şu anda Salernitana forması giyen 39 yaşındaki Fransız yıldız Franck Ribery, dizinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola veda etmeye hazırlanıyor. Kulübüyle olan sözleşmesini anlaşarak feshetmeyi düşünen Ribery'nin yakın zaman içerisinde kararını duyurması bekleniyor.
2 MAÇTA FORMA GİYDİ
Eylül 2021'de Salernitana'ya transfer olan Ribery, İtalyan ekibiyle bugüne kadar 24 maça çıkarken, takımına 3 asistlik katkı yaptı. Ancak bu sezon sakatlık sorunları ile mücadele edebn Ribery, yalnızca 2 maçta forma giyebildi.
Kariyerinde Fiorentina, Bayern Münih ve Marsilya formalarını da giyen Ribery, 2005 senesinde Galatasaray'da da oynamıştı. O dönemde Fransız yıldız 17 maçta 1 gol, 5 asistlik performans göstermişti.
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