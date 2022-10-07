Spor yazarları Fenerbahçe - AEK Larnaca mücadelesini değerlendirdi

Geride kurduğu kalabalık savunma ile Fenerbahçe’yi pek alışık olmadığı set oyununa zorlayan rakip, yediği gole kadar maçın tek kale oynanmasına izin verdi ama ceza alanına yapılan tüm ortalarda topa ilk dokunan olunca, olağanüstü oynayan kalecisi Piric 45 dakikada 4, 90 dakikada 8 gol kurtarınca Fenerbahçe’nin güzel futbolu hak ettiği farkı yapamadı. Oysa Jesus’un son derbiden 8 farklı futbolcuyla kurduğu takımdaki herkes görevinde eksiksizdi. Topsuz bile peşine iki rakip takan ikinci yarıda müthiş çalımlardan sonra direğe takılan Emre Mor çok iyi idi. Batshuayi bitiriciydi. Rossi zorlayıcı ve çalışkandı. İsmail hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Crespo takımın lideri olma yolunda yürüyordu ve sanki sahada iki tane Crespo vardı. Bu kez dörtlü kurulan savunma ise hücumda iki stoper kaldığında İsmail’in desteğiyle güven vericiydi. Mutlaka eleştirmek gerekirse Alioski’nin fazladan geri pasları hız kesiciydi o kadar.

