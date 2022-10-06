Ankaragücü'nden İstanbulspor maçı öncesi hakem açıklaması!
Süper Lig ekibi Ankaragücü, 8 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçı öncesi açıklama paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynayacağımız müsabakamızda, geçmiş dönemde yapılan hataların olmayacağı adil bir yönetim bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile 8 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçta hakemlerden adil yönetim beklediklerini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun en önemli sorunu; futbolu yöneten kurumlar ve futbol kulüpleri arasında yaşanan güven problemidir. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığında, TFF yönetim kurulu, göreve başladığı günden itibaren tüm kurumları ile güven inşa edecek projeleri uygulamaya geçirmeye başlamıştır. MHK'nın 2022-2023 Süper Lig sezonunda hakem atamalarında uyguladığı yapay zeka yöntemini de bu açıdan önemli bir adım olarak görüyoruz. Belirli bir algoritmaya göre gerçekleştirilen hakem atamalarının başarısını, yine sahadaki Türk hakemlerinin adaletli yönetimi belirleyecektir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Kulüp hafızamızda verdiği kararlar ile hiç de iyi hatırlamadığımız hakemler de dahil olmak üzere öncelikli görevi saha içinde adaleti sağlamak olan hakemlerimize yönelik güven duygusunu asla yitirmek istemiyoruz. Hafta sonu oynayacağımız müsabakamızda, geçmiş dönemde yapılan hataların olmayacağı adil bir yönetim bekliyoruz" denildi.
Video Haberler
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- Cumhur İttifakı zorda: MHP baraj altı
- İbadete 'Erdoğan' arası
- Yargıtay'da büyük skandal
- Bir dönemin ünlü spikeriydi: Son görüntüsü çıktı
- EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı
- Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu
- İşte anayasa çıkışının gerçek nedeni