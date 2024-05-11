Frankfurt, Avrupa'yı resmen garantiledi!
Almanya Bundesliga 33. hafta maçında Frankfurt ile Mönchengladbach 1-1 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga 33. hafta maçında Frankfurt ile Mönchengladbach ile karşılaştı.
Borussia-Park'ta oynanan maç 1-1 sona erdi. Mönchengladbach 9. dakikada Robin Hack ile öne geçti. Frankfurt ise 35. dakikada Eric Ebimbe ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 46 yapan Frankfurt, Freiburg'un da puan kaybetmesiyle Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Mönchengladbach ise 34 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, Leipzig ile oynayacak. Mönchengladbach ise Stuttgart'a konuk olacak.
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