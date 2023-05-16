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Fransa Açık öncesi Nick Kyrgios'tan kötü haber!

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios'un, 22 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık Tenis Turnuvası'na (Roland Garros) katılamayacağı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 16.05.2023 - 16:30
Fransa Açık öncesi Nick Kyrgios'tan kötü haber!
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Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, diz sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'tan çekildi.

28 yaşındaki Kyrgios'un menajeri Daniel Horsfall, ocak ayında dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edilen oyuncunun Fransa Açık'a katılmayacağını duyurdu.

KENDİ EVİNDE DE OYNAYAMAMIŞTI

Kyrgios, aynı sakatlık nedeniyle ülkesinde düzenlenen yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta da korta çıkamamıştı.

Geçen yıl Wimbledon'da final oynayan Kyrgios, dünya klasmanında 26. sırada yer alıyor.

Fransa Açık Tenis turnuvası, bu yıl 22 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.


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