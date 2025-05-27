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Fransa Açık'ta erken veda!

Fransa Açık'ta erken veda!

27.05.2025 17:04:00
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Fransa Açık'ta erken veda!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda ABD'li sporcu Coco Gauff ile tek erkeklerde Alman tenisçi Alexander Zverev, ikinci tura yükseldi. Rus tenisçi Daniil Medvedev ise ilk turda turnuvaya veda etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansında birinci tur maçlarına devam edildi.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alman tenisçi Alexander Zverev, ABD'li rakibi Learner Tien'i 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Avustralyalı tenisçi Alex De Minaur (9 numaralı seribaşı), Sırp sporcu Laslo Djere'i 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yendi ve bir üst tura adını yazdırdı.

Rus tenisçi Daniil Medvedev (11) ise Britanyalı rakibi Cameron Norrie'ye 3-2 (5-7, 3-6, 6-4, 6-1, 5-7) yenilerek ilk turda elendi.

GAUFF ANDREEVA İKİNCİ TURDA

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Coco Gauff, Avustralyalı rakibi Olivia Gadecki'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Rus sporcu Mirra Andreeva (6 numaralı seribaşı) ise İspanyol tenisçi Cristina Bucsa'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

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